Экс-главу Удмуртии Соловьева приговорили к 10 годам колонии за взятки

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14 октября, среда | Последнее обновление — 13:27 | vz.ru
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У «Турецкого потока» появился азербайджанский конкурент
Ботинок Хрущева стал оружием русофобов
Как Британию и США убедили помогать Сталину
Среди элит Киргизии развернулась битва в духе «Игры престолов»
Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу
Идеи пантюркизма – это чистый бред
Герман Садулаев, писатель, публицист
Так называемые тюркские народы имеют между собой не больше общего, чем народы, говорящие на языках другой семьи, например индоевропейской. Как вам идея, чтобы бенгальцы, немцы, таджики, литовцы, русские, испанцы, шведы создали единое индоевропейское пространство? Подробности...
Коронавирус ускорил прогресс
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Не стоит считать других глупее себя. То, что мир переживает не самую приятную трансформацию, очевидно почти всем. А еще большинству понятно, что это, к сожалению, объективно обусловленный процесс, а не результат злого умысла. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Проигрыш Трампа грозит нам новыми трудностями
Дмитрий Ольшанский, публицист
Попросим же Творца истории и судьбы о почти невозможном успехе Трампа 3 ноября, ну а если не выйдет, и на Америку сядет известным местом вся глобальная Морра – приготовимся к трудностям. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Иран включился в конфликт с Карабахом
Обсуждение: 6 комментариев
Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего
Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнераПодробности...
На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы
В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧСПодробности...
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах
На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминоговПодробности...
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