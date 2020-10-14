Экс-главу Удмуртии Соловьева приговорили к 10 годам колонии за взятки

Завьяловский районный суд Удмуртии в среду приговорил экс-главу региона Александра Соловьева к 10 годам лишения свободы со штрафом в 275 млн рублей за взяточничество, сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества региона.

Его признали виновным в получении взяток более чем на 139 млн рублей. Изначально 70-летний Соловьев признавал себя виновным, но затем передумал и объявил, что дал признательные показания под давлением.

«Суд назначил Соловьеву наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и со штрафом в размере 275 млн рублей», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Приговор оглашали два дня. Приговора бывший губернатор дожидался под домашним арестом, хотя изначально его поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения.

Впоследствии он заявлял, что признал вину из-за негодных условий для лечения в условиях СИЗО: «Следователи убедили меня, что единственная возможность получения нормального лечения – это подтвердить абсурдные обвинения. И я подчинился».

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

Ранее сообщалось, что Соловьев дал показания, обличающие других фигурантов дела. В связи с этим в СК решили ходатайствовать о переводе экс-главы Удмуртии под домашний арест.

Соловьев был арестован в апреле 2017 года, а уже в мае он признал вину по нескольким эпизодам взяточничества. Также он признал и вменяемую ему сумму поборов в 140 млн рублей.

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