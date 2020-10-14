Подозреваемого в убийстве трансгендера сотрудника ППС арестовали

Взгляд
14 октября, среда  |  Последнее обновление — 13:27  |  vz.ru
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У «Турецкого потока» появился азербайджанский конкурент

Азербайджан будет поставлять газ на рынки Греции, Италии и Болгарии REUTERS/Florion Goga
У России на юге Европы появился сильный конкурент в лице азербайджанского трубопроводного газа. Он уже в ноябре потечет по Трансадриатическому газопроводу (TAP) прямиком в Грецию, Болгарию и Италию. На рынке Турции азербайджанский газ уже доставил немало неприятностей Газпрому. Какой ущерб он нанесет российскому газу на рынке Южной Европы? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Среди элит Киргизии развернулась битва в духе «Игры престолов»

Беспорядки в Киргизии организуют одни, а их плодами пользуются другие Igor Kovalenko/EPA/ТАСС
Результатом очередной революции и контрреволюции в Киргизии стало появление нового премьер-министра – важной фигуры во властной структуре страны. Им стал Садыр Жапаров, еще несколько дней назад отбывавший тюремный срок. Происходящее в Киргизии напоминает знаменитую сагу «Игра престолов» – по крайней мере, по обилию кланов, игроков и политических интересов. Как все это у них устроено? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Идеи пантюркизма – это чистый бред

Герман Садулаев, писатель, публицист
Так называемые тюркские народы имеют между собой не больше общего, чем народы, говорящие на языках другой семьи, например индоевропейской. Как вам идея, чтобы бенгальцы, немцы, таджики, литовцы, русские, испанцы, шведы создали единое индоевропейское пространство? Подробности...

Коронавирус ускорил прогресс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Не стоит считать других глупее себя. То, что мир переживает не самую приятную трансформацию, очевидно почти всем. А еще большинству понятно, что это, к сожалению, объективно обусловленный процесс, а не результат злого умысла. Подробности...
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Проигрыш Трампа грозит нам новыми трудностями

Дмитрий Ольшанский, публицист
Попросим же Творца истории и судьбы о почти невозможном успехе Трампа 3 ноября, ну а если не выйдет, и на Америку сядет известным местом вся глобальная Морра – приготовимся к трудностям. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Подозреваемого в убийстве трансгендера сотрудника ППС арестовали

    14 октября 2020, 12:41

    Текст: Алексей Дегтярев

    Арестован 20-летний сотрудник патрульно-постовой службы, которого подозревают в убийстве 24-летнего знакомого, сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

    «По ходатайству следствия фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время планируется предъявить ему обвинение в совершении преступления. Проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Подозреваемого арестовали до 13 декабря, молодой человек признал вину на допросе. Он сообщил, что конфликт с потерпевшим произошел из-за оскорблений и унижений с его стороны.

    Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что подозреваемый, предположительно, после преступления отрубил палец жертвы, чтобы разблокировать телефон и отвести от себя подозрения.

    Ранее СМИ сообщали, что сотрудник ППС в Новосибирской области убил знакомого, который «выглядел как женщина, но физически это был мужчина». По этим данным, у молодых людей были отношения. Сотрудника ППС уволили из органов.


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