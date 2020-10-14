Подозреваемого в убийстве трансгендера сотрудника ППС арестовали

Арестован 20-летний сотрудник патрульно-постовой службы, которого подозревают в убийстве 24-летнего знакомого, сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

«По ходатайству следствия фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время планируется предъявить ему обвинение в совершении преступления. Проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Подозреваемого арестовали до 13 декабря, молодой человек признал вину на допросе. Он сообщил, что конфликт с потерпевшим произошел из-за оскорблений и унижений с его стороны.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что подозреваемый, предположительно, после преступления отрубил палец жертвы, чтобы разблокировать телефон и отвести от себя подозрения.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудник ППС в Новосибирской области убил знакомого, который «выглядел как женщина, но физически это был мужчина». По этим данным, у молодых людей были отношения. Сотрудника ППС уволили из органов.