Московская биржа открылась разнонаправленно Московская биржа открылась ростом 14 октября 2020, 10:17 Текст: Алина Назарова

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в среду утром прибавил 0,02% и достиг 2829,88 пункта, индекс РТС вырос на 0,08% – до 1157,2 пункта. Следует из данных Московской биржи.

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