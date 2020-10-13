Киссинджер призвал проделать с Китаем сработавший против СССР трюк

Экс-глава Госдепа США Генри Киссинджер предложил повторить с КНР тот же трюк, который был проделан с СССР в конце 60-х – начале 70-х годов, когда политика разрядки сопровождалась сближением Вашингтона и Пекина для совместного противодействия Москве.

Киссинджер также подчеркнул, что на данный момент Соединенные Штаты, в отличие от ситуации полувековой давности, находятся не на подъеме, а в упадке, а потому нуждаются в новом способе мышления, передает ФАН.

Так, Киссинджер призвал политиков понять, что времена изменились и что в современном мире государству невозможно «достичь такого уровня превосходства в стратегических и экономических областях».

Кроме того, Киссинджер заявил о необходимости введения новых правил взаимодействия между Америкой и Китаем с целью «установить пределы, дальше которых угрозы не пойдут».

Ранее сообщалось, что эксперты назвали этот век «веком американо-китайского противостояния». Предполагается, что дело не в мести за распространение коронавируса и даже не в защите американских производителей. Дело в том, что КНР стала восприниматься американской элитой как прямая угроза безопасности и глобальному лидерству США. Причем угроза, которую невозможно остановить инструментами глобализации и либерального миропорядка.