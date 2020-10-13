Украина утвердила проект военного соглашения с Турцией

Правительство Украины утвердило проект межправительственного военного соглашения с Турцией, сообщил депутат Верховной рады Андрей Гончаренко.

«Утвердить проект рамочного военного соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Турецкой республики», – гласит документ, фотография которого опубликована в Telegram-канале депутата.

На заседании правительства Украины было сказано, что соглашение позволит сотрудничать странам в военной сфере на правовой основе, передает ТАСС.

В феврале министр обороны Украины и министр казначейства и финансов Турции подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве двух стран, согласовав выделение Киеву 33 млн долларов на закупку военной техники.

Летом этого года президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с лидером Турции Тайипом Эрдоганом выразил надежду на скорое заключение нового соглашения о военном сотрудничестве между странами.