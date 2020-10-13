На глубине трех метров в Енисее нашли автомобиль с двумя телами

Рыбаки нашли в Енисее автомобиль с телами нескольких человек, сообщило региональное управление СК Красноярского края и республике Хакасия.

Инцидент произошел в Шушенском районе, возле причала поселка Сизая, говорится в сообщении на сайте ведомства. Автомобиль Subaru был погружен на глубину около трех метров, в нем нашли тела 73-летнего водителя и его 40-летней пассажирки.

Отмечается, что женщина числилась пропавшей с начала октября. У обоих погибших найдены признаки утопления.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – отметили в ведомстве.

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