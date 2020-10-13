Глава СК поручил проверить законность выдачи оружия нижегородскому стрелку

Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить законность выдачи оружия подозреваемому в убийстве трех человек в Нижегородской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи по поручению Бастрыкина должны проверить информацию о проявлении агрессии подозреваемым в подростковом возрасте и дать оценку действиям сотрудников органов профилактики и правоохранительных органов в связи с этим, сообщается на сайте СК.

Кроме того, следователи проверят законность выдачи подозреваемому разрешения на владение оружием.

12 октября 18-летний Данил Монахов устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. Погибли три человека, еще несколько пострадали. Стрельбу спровоцировал конфликт парня со своей бабушкой. Сотрудники ОМОН и СОБР были направлены в поселок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооруженного преступника. Отмечалось, что молодой человек может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области сообщили, что тело подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское. Молодому человеку проведут посмертную психиатрическую экспертизу.