Мэр Мехико призвала к дебатам о памятниках Колумбу

Необходимо начать дебаты о колонизации, уместности памятников и топонимов, связанных с мореплавателем Христофором Колумбом и конкистадорами, заявила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум.

Шейнбаум заявила, что следует провести дебаты о том, «действительно ли Колумб открыл Америку или же он приплыл в Америку, где встретил великие цивилизации». Она заявила, что обсудить конкисту важно в преддверии 700-летия основания Мехико, 500-летия колонизации и 200-летия независимости, которые приходятся на 2021 год. Такое обсуждение, по мнению Шейнбаум, «имеет фундаментальное значение для реконструкции истории и восстановления в правах коренных народов», передает РИА «Новости».

Напомним, волна инициатив по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или расизму, началась в разных странах мира после митингов за права чернокожих. В США за время протестов были демонтированы более 30 памятников мореплавателю Христофору Колумбу.