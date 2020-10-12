Мишустин установил запрет на вывоз за границу некоторых лесных товаров

Взгляд
12 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:48  |  vz.ru
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Какой президент США выгоден России

Цены на нефть находятся в зависимости от результатов американских выборов Patrick Semansky/AP/ТАСС
Рынок гадает, кто победит на президентских выборах в ноябре – демократ Джо Байден или Дональд Трамп. В зависимости от этого рисуются разные экономические сценарии. Какие экономические последствия ждать российской экономике, если на выборах в США победит Джо Байден? Как это скажется на «Северном потоке – 2» и что станет с ценами на нефть и курсом доллара? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как сделать «Циркон» сверхоружием против США

Так выглядит первое официальное изображение ракеты «Циркон» Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Прошедшие несколько дней назад испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» стали важнейшим событием для российских Вооруженных сил. В США явно испуганы перспективой появления данного комплекса в распоряжении ВМФ России. Однако при всей своей потенциальной мощи «Циркон» имеет ряд ограничений для применения. Как сделать так, чтобы эти ракеты стали настоящей угрозой для США? Подробности...
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Латвийские репрессии против русских пенсионеров требуют ответа

Лидер неудобной для Латвии организации грубо выдворен из страны Владимир Норвинд/Facebook
Власти Латвии в грубой форме задержали и депортировали в Россию ветерана-афганца, ликвидатора аварии на ЧАЭС Владимира Норвинда. Военный пенсионер и общественный деятель Норвинд прожил в Риге 45 лет, однако теперь вынужден вдали от дома и семьи начинать жизнь с нуля. Что стало причиной дикарского поведения латышских властей и как на действия Риги должна реагировать Москва? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Советские мальчики были готовы погибнуть на справедливой войне

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Горбачевская гласность стала транслировать идеи нашей кухонной интеллигенции, зараженной хроническим пацифизмом. Фраза «когда страна прикажет стать героем, у нас героем становится любой» была осмеяна и охаяна. Молох тоталитаризма требует в жертву детей! Кто б сказал тогда, сколько жизней заберет Молох либерализма. Подробности...
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Как фермеры из африканской глубинки щелкнули по носу Британскую империю

Тимур Шерзад, журналист
Девятнадцатый век во многом стал веком британцев. Империя разрослась до максимальных пределов своего могущества. Но безграничным оно не было. Маленький, но упорный и воинственный народ – буры – 11 октября 1899 года бросил британцам вызов. Подробности...
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Русскую деревню спасут удаленщики

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Эффективность труда так повысилась, что одна семья справляется с тем, на что раньше требовалось 10 семей. А в остальных домах живут те, кто на удаленке работает с каким-нибудь Тайванем или Гонконгом, а грядки у него перед домом чисто для удовольствия. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    Мишустин установил запрет на вывоз за границу некоторых лесных товаров

    12 октября 2020, 12:34

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Кабмин ликвидирует пробелы в законодательстве, чтобы исключить возможность вывоза через границу отдельных видов лесных товаров, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    «Мы ликвидируем пробелы, чтобы исключить возможность перемещения через границу отдельных видов стратегически важных лесных товаров. Для этого постановлением правительства скорректируем соответствующий перечень», – передает РИА «Новости» Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

    Глава кабмина пояснил, что это устранит лазейку, когда более дорогой товар вывозился недобросовестными лесоэкспортерами под видом менее ценного, а также позволит прекратить практику экспорта сырья, запретив откровенно криминальные схемы вывоза продукции.

    Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин ранее провел совещание по декриминализации лесного комплекса. Глава государства поручил ввести полный запрет на вывоз грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года.

    Ранее в России задумались о полном запрете экспорта леса в Китай.


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