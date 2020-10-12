Сотрудникам офисов напомнили, как обезопасить себя от коронавируса

Роспотребнадзор совместно с сайтом стопкороавирус.рф подготовили для сотрудников офисов видеоролик с правилами безопасного поведения во время пандемии коронавируса.

«Не касайтесь руками дверных ручек, перил и кнопок к лифте. Старайтесь не ездить в полном лифте. Помойте руки сразу, как пришли на работу, и делайте это как можно чаще в течение дня», – говорится в ролике на YouTube-канале Роспотребнадзора.

Также ведомство напоминает о необходимости отказаться от рукопожатий, соблюдать социальную дистанцию и держать рабочее место в чистоте. Кроме того, в Роспотребнадзоре посоветовали дезинфицировать все предметы и проветривать помещение.

Сотрудникам офисов стоит ходить обедать не в группах, а обособленно, а также надевать маску каждый раз, если нужно покинуть рабочее место. Рабочие совещания рекомендуется проводить удаленно.

«Договоритесь с коллегами работать в разные смены. Работайте удаленно, если есть возможность», – отмечается в видео.

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, когда в России можно ожидать выхода на плато по заболеваемости COVID-19. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль заявил, что его удивляет безответственное поведение россиян во время пандемии коронавируса.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 13 тыс. 634 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.

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