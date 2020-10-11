Алиев оценил итоги переговоров по Карабаху в Москве

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что положительно оценивает итоги переговоров Баку и Еревана в Москве по конфликту в Нагорном Карабахе.

Он объяснил в интервью РБК, что оценивает итоги состоявшейся в Москве переговоров позитивно, так как был объявлен режим прекращения огня.

«Также, что имело принципиальную важность и это была позиция Азербайджана, что начинаются субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном и подтверждается неизменность формата переговоров», – сказал Алиев.

Ранее в Москве состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна при участии главы МИД России Сергея Лаврова. Лавров сообщил, что Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Позже главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили приверженность перемирию.

Вопреки этому непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщала, что в поселении Гадрут бои продолжаются. Минобороны Азербайджана заявляло о нарушении армянской стороной договоренности о прекращении огня и попытках наступления на Агдере-Тертерском (северном) и Физули-Джебраильском (южном) направлениях в Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД оценила ситуацию в Карабахе и договоренности между Баку и Ереваном.

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