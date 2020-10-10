В Москве заявили о серьезных расхождениях с Вашингтоном по ДСНВ

Российская сторона не знает, на чем основываются Соединенные Штаты, говоря о возможном скором достижении соглашения по контролю над вооружениями, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Мы уже на протяжении нескольких недель обсуждаем с американцами вопрос о том, во-первых, что может составить содержательную сторону гипотетической будущей договоренности в этой сфере и, во-вторых, как такую договоренность можно было бы оформить с учетом всех факторов, включая известный внутриполитический календарь США, нарастающий цейтнот в связи с приближающимся сроком истечения действия Договора по СНВ, если он не будет продлен, и другие аспекты», – цитирует Рябкова РИА «Новости».

Москва допускает «выход на некую рамочную договоренность, которая позволяла бы говорить об определении основных направлений и параметров дальнейшей работы», но стороны все еще не приблизились к достижению такой договоренности. «Попытки американцев представить дело так будто мы стоим на пороге такой договоренности, и что осталось совсем немного, и она будет достигнута, непонятно на чем основаны», – отметил дипломат.

Он добавил, что переговоры в Хельсинки 5 октября продемонстрировали, что Россия и США по-прежнему придерживаются совершенно разных подходов, в том числе к центральным элементам таких договоренностей. Расхождения касаются в том числе вопроса о заморозке ядерных арсеналов, указал Рябков.

В пятницу СМИ сообщили, что Москва и Вашингтон на переговорах якобы смогли достичь «принципиальных договоренностей» по контролю над ядерными вооружениями.

Позже в прессе появились сведения, что для условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) США предложили России договориться не увеличивать общее число имеющихся ядерных боеголовок.

Напомним, 22 сентября президент России Владимир Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал оперативно решить вопрос с продлением ДСНВ, действие которого истекает в феврале 2021 года.