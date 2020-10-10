Стали известны сроки проведения переговоров по Сирии в Нур-Султане

Очередной раунд переговоров с участием представителей сирийского правительства и оппозиции может состояться в Нур-Султане в конце октября, сообщил близкий к переговорам источник.

«Не исключаем, что это может быть в конце октября», – передает источник РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Зариф и Мевлют Чавушоглу подтвердили проведение в Тегеране трехстороннего саммита по урегулированию ситуации в Сирии в рамках астанинского процесса.

Отмечалось, что шестой раунд переговоров лидеров стран-гарантов астанинского процесса пройдет в Иране после того, как нормализуется ситуация с коронавирусом.

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