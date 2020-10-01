В Ульяновской области объявили двухнедельные каникулы для школьников

В Ульяновской области для школьников ввели каникулы на две недели с 5 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства региона.

«С начала сентября наблюдается устойчивый рост заболевших новой коронавирусной инфекцией, в том числе и среди детского населения. (…) На штабе мы приняли решение ввести двухнедельные каникулы для школьников всего региона», – приводятся слова губернатора Ульяновской области Сергея Морозова на сайте правительства региона.

Каникулы объявлены с 5 по 18 октября, в это время во всех школах области будет проведена дезинфекция, а для учащихся будут организованы онлайн-программы дополнительного образования.

По данным министерства образования Ульяновской области, по предписанию Роспотребнадзора из-за коронавируса закрыты на карантин 16 классов в семи школах в четырех муниципалитетах: Ульяновске, Барышском, Новоспасском и Тереньгульском районах. Вышли с карантина по коронавирусу 13 классов в шести школах. Карантин по ОРВИ введен в 21 классе в 17 колах в шести муниципальных образованиях.

С начала пандемии в Ульяновской области подтверждено 15612 случаев заражения коронавирусом, 13268 человек выздоровели, 171 скончался.

Установить каникулы с 5 по 11 октября в школах рекомендовал также губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Рекомендовать руководителям образовательных организаций, предоставляющих на территории Московской области начальное общее, основное общее, среднее общее образование, установить с 5 октября 2020 года по 11 октября 2020 года (включительно) каникулы для обучающихся», - говорится в документе на сайте правительства региона.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Также в Москве приостановлено посещение детских досуговых организаций. При этом детские сады и дошкольные группы в Москве продолжат работать в обычном режиме.

Собянин сообщил, что такое решение было принято по рекомендации санитарных врачей из-за осеннего распространения простудных заболеваний.