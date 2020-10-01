Россиянин не смог выиграть суд против «Почты России» за медленную доставку

Российский гражданин подал в суд на «Почту России», чтобы получить компенсацию за не полученные вовремя отправления, но не смог выиграть.

Родственник истца отправил ему из Москвы в Соликамск письмо с некоей важной информацией, оно шло до адресата 13 дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на решение Симоновского суда Москвы.

Второй случай касается письма из одного кубанского суда, которое шло две недели.

Истец отметил, что «контрольный срок доставки» в первом случае якобы не должен был превысить неделю, во втором – пять дней. Он потребовал компенсацию в 5 тыс. рублей.

«Истец ссылается на то, что ответчиком не были надлежащим образом выполнены взятые на себя обязательства по оказанию услуг почтовой связи», – говорится в сообщении.

По нормативам Минкомсвязи Пермский край относится к труднодоступным территориям, по которым сроки доставки увеличены до 21 дня. Кроме того, судья указал, что письма не были заказными, они не были зарегистрированы, потому отследить точные сроки не получится

Суд отклонил иск, истец пожаловался в Мосгорсуд, но там также отклонили жалобу.

В 2019 году СМИ сообщали, что «Почта России» решила ввести новые нормативы доставки посылок на 7,8 тыс. направлениях, отмечалось, что контрольные сроки планировалось сократить до восьми суток.