«Почта России» ввела новый норматив срока доставки

С 15 ноября у «Почты России» начнут действовать новые нормативы скорости доставки посылок на 7,8 тыс. направлениях, пишут СМИ со ссылкой на представителя организации.

По информации «Ведомостей», с этого момента для большинства российских граждан время посылки в пути будет ограничено двумя днями. Точные контрольные сроки зависят от направления и варьируются от двух до восьми суток.

При этом посылки из городов-миллионников в города с населением свыше 100 тыс. человек и в обратном направлении сократится до двух-трех дней.

В ряд городов с населением более полумиллиона человек посылки будут доставляться за один день.

Как сообщил первый заместитель гендиректора по электронной коммерции «Почты России» Алексей Скатин, сократить сроки доставки позволили крупные денежные вложения в инфраструктуру, пересмотр схемы маршрутов, а также сокращение сроков сортировки почтовых отправлений.

По данным издания, программа развития АО «Почта России» до 2023 года предполагает инвестиции в размере 133 млрд рублей. Большая их часть придется на информационные технологии.

В июне в Омской области «Почта России» решила освоить новую для себя нишу – доставку еды на дом.