«Почта России» решила доставлять товары первой необходимости в Омской области

В Омской области «Почта России» решила освоить новую для себя нишу – доставку еды на дом. Сервис уже успели оценить больше 16 тыс. местных жителей.

Оформление заказа происходит при непосредственном общении с почтальоном – он фиксирует потребности клиента на специальном бланке заказа и приносит товары на дом при следующем визите, передает портал «Город 55».

В продуктовую корзину товаров, доставляемых «Почтой России», входят: консервы, макароны, мука, дрожжи, кондитерские изделия, чай, кофе, бытовая химия, канцелярские принадлежности.

На ряд продуктов предлагают скидки – по низким ценам можно купить растительное масло, муку, чай, крупы, макароны и сгущенку.

К своей потребительской нише «Почта России» причисляет прежде всего пенсионеров, инвалидов и жителей отдаленных районов Омской области, а также тех, кто по каким-то причинам не может выйти из дома, хотя воспользоваться сервисом доставки еды может любой местный житель.