ВОЗ не выявила свидетельств сезонности COVID-19

Всемирная организация здравоохранения пока не считает коронавирус сезонным заболеванием, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.

«Когда мы говорим о волнах (вируса), мы подразумеваем сезонность, как у гриппа, сезонность которого выражается в росте случаев заболевания в зимние месяцы в Северном и Южном полушариях. Мы еще не видим сезонности в этом вирусе. Этот вирус циркулирует во всех условиях, климате и регионах», – передает РИА «Новости» слова ван Керкхове в ходе онлайн-брифинга.

Она добавила, что с помощью ограничений пики заболеваемости коронавирусом могут снижаться, а распространение инфекции может быть взято под контроль.

«В некоторых странах распространение вируса началось снова, потому что ограничения снимаются», – сказала представитель ВОЗ.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 8481 новый случай коронавируса в 83 регионах», из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 1 176 286 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 958 257 человек, из них 5858 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 177 летальных случаев.

За весь период в России от коронавируса скончались 20 722 человека.

Напомним, Роспотребнадзор сообщил, что вводить специальные ограничения в России из-за эпидемической ситуации на сегодня оснований нет.

Президент Владимир Путин в ходе заседания правительства заявил, что понимает россиян, которым надоели маски, социальная дистанция и тем более изоляция. Однако, отметил российский лидер, COVID-19 – это очень опасный и тихий противник.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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