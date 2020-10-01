Затраты на возобновление запусков с «Морского старта» оценили в 29 млрд рублей

Группа компаний S7 считает, что общие затраты на возобновление запусков с плавучего космодрома «Морской старт» составят 29 млрд рублей, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Источник РИА «Новости» сообщил, что затраты «на восстановление комплекса и создание своими силами новой легкой ракеты» в 2020–2022 годах «оцениваются специалистами S7 в 15 млрд рублей». Еще 14 млрд потрачены на покупку и перевозку космодрома, а также решение других задач.

Для легкой ракеты (стартовая масса – примерно 65 тонн, высота – около 30 метров) собираются использовать двигатели РД-108А.

Напомним, вице-премьер Юрий Борисов говорил, что на восстановление «Морского старта» потребуется 35 млрд. Также сообщалось, что Росатом оценивает затраты на восстановление в 84 млрд (91 млрд с учетом инфляции).

Председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев заявил в апреле, что проект «Морской старт» после перебазирования в Россию пришлось заморозить «до лучших времен».

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