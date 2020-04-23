Проект «Морской старт» заморозили «до лучших времен»

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23 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 20:55  |  vz.ru
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Директор омского кинотеатра: Самое сложное будет после карантина

Коронавирус может оставить кинотеатры без работы и после карантинаФото: Артур Лебедев/РИА Новости
«Когда бизнесу разрешат открыться, то рестораны, наверное, начнут удивлять посетителей новыми изысками, другие – скидками. А что делать нам, киношникам? Меня очень беспокоит, что мы будем показывать в кинотеатре и придут ли люди», – переживает директор омского кинотеатра «Вавилон» Борис Собко. Он рассказал, как ему удается удержать коллектив и почему самое страшное для кинобизнеса начнется после снятия карантина. Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование? Подробности...
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Литву заставили оправдать «тайного агента Москвы»

Роландас Паксас в итоге отстоял свою правотуФото: Петрас Малукас/ТАСС
Литовский суд вынужден был вчистую оправдать экс-президента страны Роландаса Паксаса по делу о «коррупции» и «торговле политическим влиянием». Бывшего главу государства обвиняли в том, что он якобы согласился принять взятку в 15 тысяч евро. Реальная подоплека судебных преследований в том, что политик является сторонником дружеских отношений Литвы с Россией. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если слухи о смерти Ким Чен Ына окажутся правдой, то сонм правозащитников и политиков встретит эту новость с ликованием. В отличие от экспертов и государственных деятелей, которые прекрасно понимают катастрофические последствия этого ухода. Подробности...
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Кроме русских в мире есть еще виноватые

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нигде так много не врут, как на охоте и после войны. Если нынешний вирус – это аллегория войны, то врут и прямо на войне, не отходя от окопа. Ах да, теперь это называется не вранье, а медийное сопровождение. Подробности...
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«Либералы» и «патриоты» страшно далеки от народа

Алексей Алешковский, сценарист
Кино – важнейшее из искусств, потому что объединяющее. Хорошие фильмы всегда транслируют истинные ценности; киноиндустрия – фабрика скреп, если угодно. К сожалению, место, которое раньше принадлежало властителям умов, сегодня занимают предводители безумия. Подробности...
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              Проект «Морской старт» заморозили «до лучших времен»

              23 апреля 2020, 19:33

              Текст: Елизавета Булкина

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              Проект «Морской старт» после перебазирования в Россию пришлось заморозить «до лучших времен», сообщил основной владелец, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.

              «Мы доставили комплекс во Владивосток, доставили командное судно и стартовую платформу. Сегодня у нас нет возможности чем-то заниматься, поэтому мы программу пока заморозили до лучших времен», – рассказал он «Коммерсанту».

              Филев пояснил, что стоимость размещения комплекса в России оказалась дороже, чем его расположение в США.

              «Когда мы согласовывали перевозку комплекса в Россию, мне говорили, что условия по размещению будут не хуже, чем в Америке... Не случилось: с финансовой точки зрения хуже вдвое», – отметил Филев.

              «Знаете, сейчас нам действительно не до этого», – подытожил он.

              В 2014 году пусковую деятельность «Морского старта» приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. «Морской старт» перебазировали из США в Россию.

              Роскосмос сообщал, что производитель ракет ракетно-космический центр «Прогресс» должен дать оценку стоимости разработки, производства и затрат на подготовку к пуску ракеты «Союз-7» с «Морского старта».


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