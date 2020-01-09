Армия Хафтара отказалась от предложения России и Турции прекратить огонь

Армия Хафтара приветствует инициативу России и Турции по перемирию в Ливии, однако продолжит бои за Триполи, следует из заявления.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с полуночи воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.