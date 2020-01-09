Генсек НАТО рассказал о работе ПРО в Румынии в момент ракетного удара Ирана

Система противоракетной обороны НАТО в Румынии дала ценные данные альянсу в ходе ракетного удара Ирана по базам США в Ираке, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Об этом генсек заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном, передает ТАСС.

Напомним, в среду ночью в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

В Иране также заявили, что эти удары были началом новой крупной операции «Мученик Сулеймани».