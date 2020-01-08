В Кремле заявили об отсутствии связи предстоящего визита Меркель в Россию с убийством Сулеймани

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что гибель командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани не стала причиной предстоящего визита в Россию канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Нет никакой связи», – сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Это подтвердил и официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, сообщив, что визит канцлера Ангелы Меркель в Москву готовился с конца декабря 2019 года.

«Я хочу еще раз четко сказать, потому что время от времени слышу про это заблуждение: планы этого визита появились не после военной акции против генерала Сулеймани, напротив, планы и договоренности по этим переговорам датируются Рождеством (25 декабря 2019 года)», – заявил он, передает РИА «Новости».

Зайберт уточнил, что «этот визит имеет несколько оснований и несколько целей». «Речь идет о международных вопросах, которыми занимаются Германия и Россия», – сказал он, отметив, что речь идет о Ливии, Украине.

При этом представитель кабмина ФРГ добавил, что «теперь, конечно, там в Москве будет идти речь и о ситуации в Ираке», а также напряженности в отношениях между Ираном и США.

Ранее стало известно, что Ангела Меркель посетит Москву с рабочим визитом 11 января.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о главной теме предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.