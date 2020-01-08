В Ираке назвали нарушением суверенитета удар Ирана по базам США

Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси осудил нарушение Ираном суверенитета страны в ходе ударов по американским базам.

«Мы осуждаем нарушение Ираном суверенитета Ирака в ночь на среду и выражаем полное неприятие попыток враждующих сторон использовать территорию Ирака для сведения счетов», – сказано в заявлении спикера, передает РИА «Новости».

Там также отмечено, что Аль-Хальбуси призвал все стороны успокоиться, а правительство страны – принять меры по недопущению подобных нападений.

Ранее стало известно, что Ирак заранее предупредил США об иранских ракетных ударах.

В среду ночью Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Иранские СМИ заявили о гибели 80 человек при обстреле американских баз, однако США ничего не сообщили о наличии пострадавших на своих военных базах.