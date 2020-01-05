Региональные власти в Польше захотели сохранить памятники красноармейцам

В Польше региональные власти пытаются сохранить около 30-35 памятников красноармейцам, сообщил лидер организации «Курск» Ежи Тыц, которая занимается ремонтом и реставрацией монументов и захоронений солдат Красной армии.

«Ситуация сейчас выглядит немного иначе, чем в 2017 году, когда закон о декоммунизации (закон предусматривает снос памятников Красной армии – прим. ВЗГЛЯД) только вступил в силу. Тогда это явление носило массовый характер, были снесены десятки памятников. Позднее процесс приостановился», – сказал Тыц, передает ТАСС.

Он уточнил, что местные органы самоуправления заявили о нежелании уничтожать памятники.

«В этой ситуации следующий шаг зависел от воевод (глав регионов), которые выдавали распоряжения о сносе. Некоторые местные власти под давлением руководства их выполняли, а некоторые по-прежнему противятся, обратились в суды», – пояснил глава организации.

По его данным, сейчас в стране насчитывается порядка 30-35 таких памятников.

Ежи Тыц отмечал, что из 650 памятников, описанных в приложении 1997 года к российско-польскому межправительственному соглашению о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 1994 года, остается около 40 монументов.

В 2017 году, по его словам, снос обрел массовый характер, за короткое время демонтировали более 100 памятников.

В ноябре 2018 года объединение «Курск» запланировало ремонт кладбища советских воинов в Яселе Подкарпатского воеводства страны.

В Польше запрещена пропаганда коммунизма или иных тоталитарных строев. В рамках закона проводится снос советских памятников, включая те, что посвящены солдатам.