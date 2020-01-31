Японцам рекомендовали покинуть Китай

МИД Японии рекомендовал гражданам страны, находящимся на территории КНР, вернуться на родину в связи с угрозой распространения коронавируса.

В сообщении ведомства указывается, что МИД рекомендует «прибегнуть к надлежащим мерам предосторожности, включая временное возвращение в Японию», передает ТАСС.

Указывается, что рекомендация связана с возможным риском введения китайскими властями ограничений на выезд из страны.

По данным МИД Японии, в данный момент в Китае проживает свыше 120 тыс. граждан Японии.

Между тем премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе прений в бюджетной комиссии верхней палаты парламента отметил, что Токио рекомендует воздержаться от поездок в Китай без особой на то необходимости. Он подчеркнул, что власти страны готовы ограничить въезд в Японию для зараженных коронавирусом.

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Также Япония принимает меры по усилению контроля за морскими перевозками из Китая, где продолжается распространение вируса 2019-nCoV. По этой проблеме в пятницу прошло заседание профильных ведомств и организаций, вовлеченных в работу крупнейшего в стране Токийского порта.

Было принято решение взять под строгий контроль состояние здоровья экипажей пребывающих в порт грузовых судов. Капитаны таких судов обязаны будут заполнять соответствующие документы и предоставлять отчет о состоянии здоровья экипажа.

В министерстве напомнили, что распространение коронавируса в Китае уже привело к отмене пятнадцати круизных лайнеров из КНР.

Глава администрации Токийского порта пообещал тесно сотрудничать по этому вопросу со всеми вовлеченными сторонами.

Кроме того, некоторые представители региональных властей страны не скрывают обеспокоенности в связи с распространением коронавируса и допуском китайских кораблей в порты своих городов. Например, мэр города Фукуока Такасима Соитиро в Facebook выразил уверенность в том, что необходимо полностью запретить заход круизных лайнеров из Китая.

Всего на территории Японии зафиксировано 14 случаев заражения новым коронавирусом. 12 инфицированных побывали в Ухане (девять китайских туристов и три эвакуированных оттуда гражданина Японии). Еще двое заразились уже в самой Японии – это шофер и гид, которые сопровождали туристов из Уханя. К пятнице Япония трижды эвакуировала своих граждан из Уханя посредством чартерных рейсов, в общей сложности в Японию были возвращены более 500 человек. Ожидается, что четвертый чартерный рейс направится в Ухань на следующей неделе.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напомнила странам об их юридической обязанности делиться имеющейся информацией о новом коронавирусе.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213. Россия уже решила закрыть 16 пунктов пропуска на границе с Китаем.