Путин призвал увеличивать расходы на принятые с учетом мнений граждан решения

Необходимо довести до 5% долю расходов на решения муниципалитетов, принятые с учетом мнения граждан, сейчас этот показатель не более 1%, заявил президент России Владимир Путин.

«Конечно, я согласен, что нужно повышать уровень так называемого живого или инициативного бюджетирования. В этой связи я считаю возможным и необходимым в ближайшие три года довести как минимум до 5% долю расходов муниципалитетов, определяемых с прямым учетом мнения граждан, а сейчас удельный вес таких бюджетных статей не превышает 1%», – передает слова Путина РИА «Новости».

Ранее на Совете по развитию местного самоуправления Путина также заявил, что во всех регионах страны нужно создать цифровые платформы обратной связи.