Минобороны опровергло удар российской авиации по госпиталю в Сирии

Сведения зарубежных СМИ о якобы бомбардировке российской авиацией госпиталя и пекарни в районе населенного пункта Эриха на юге Идлиба являются информационной провокацией, заявили в Минобороны.

«Сообщения отдельных зарубежных СМИ о якобы бомбардировке утром 30 января сего года самолетом ВКС России госпиталя и пекарни в районе населенного пункта Эриха на южной окраине сирийского города Идлиб – информационная провокация», – передает ТАСС заявление Минобороны.

Уточняется, что ВКС России в этом районе не выполняли никаких боевых задач.

О нанесении удара по этим объектам сообщало ранее Анатолийское агентство (Анадолу). Утверждалось, что есть убитые и раненые.

Накануне в Минобороны сообщили, что из-за обстрелов со стороны боевиков в Сирии с 9 января были убиты более 200 сирийских военных и свыше 120 мирных жителей. При этом военное ведомство назвало лицемерным заявление Вашингтона по поводу наступления на «мирных жителей» в провинции Идлиб.