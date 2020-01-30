Российский посол дал оценку стремлению Сербии в ЕС

Желание Сербии вступить в ЕС не мешает развитию ее отношений с Россией, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Он прокомментировал требование ЕС к Сербии «согласовать» ее политику в отношении России с европейской. Посол «верит», что «у нас будет возможность приспособить наши отношения к ЕС», передает ТАСС.

Россия хочет видеть «сильный» и «самостоятельный» ЕС, так как Москве «нужен сильный партнер» с собственной «европейской позицией», сказал Боцан-Харченко. По его словам, «когда Европейский союз имеет европейскую позицию, это наилучшая ситуация для развития отношений».

В сентябре западные СМИ заявляли, что Сербия планирует вступить в Евразийское экономическое сообщество несмотря на негативную реакцию Евросоюза.

Председатель комитета по европейским делам бундестага Гюнтер Крихбаум заявил о том, что «кандидат на вступление в Евросоюз не может рассматривать Россию как полноправного и равного ЕС партнера».

Министр обороны Сербии Александр Вулин сравнил высказывание депутата по отношению к различным странам с теорией об «истинных арийцах» времен гитлеровской Германии.

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Кроме того, Боцан-Харченко выразил озабоченность в связи с ситуацией в Черногории «и в целом ситуацией в православии и на Украине, где осуществлялись попытки раскола, навязанные извне».

Россия «достаточно деликатна в этой чувствительной ситуации», сказал он. Москва полагает, что «больше всего вреда может нанести влияние извне», есть «опасность политизации ситуации», которая «должна быть наилучшим образом решена между Черногорией и Сербией».

В декабре 2019 года парламент Черногории утвердил закон, который может открыть путь изъятию собственности Сербской православной церкви для передачи непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви.