США пригрозили Аргентине отказом в кредитах МВФ за поддержку Венесуэлы

Администрация Дональда Трампа предостерегла нового президента Аргентины Альберто Фернандеса, что поддержка властей Венесуэлы и бывшего президента Боливии Эво Моралеса может негативно отразиться на кредитовании Международным валютным фондом (МВФ), сообщили источники Bloomberg в Белом доме.

По сведениям источников, представители администрации США доводили свою позицию до сведения аргентинской стороны во время недавних встреч в Буэнос-Айресе, Мехико и Вашингтоне. Американская сторона не скрывала своего недовольства тем, что Фернандес предлагал предоставить политическое убежище Моралесу, который 10 ноября 2019 года заявил, что покидает пост президента Боливии, охарактеризовав ситуацию в стране после президентских выборов 20 октября как государственный переворот, передает ТАСС.

Кроме того, администрация Трампа выступала против наметившегося сдвига внешнеполитического курса Аргентины в направлении сближения с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, экс-президентом Эквадора Рафаэлем Корреа и президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.

Согласно публикации, в Вашингтоне рассматривают подобное сближение в качестве «пересечения красной черты», чреватого приостановкой кредитования Аргентины по линии МВФ и выделения инвестиций в освоение месторождения сланцевого газа «Вака-Муэрта». В администрации США считают советников Фернандеса прагматичными, однако встревожены ростом влияния вице-президента Кристины Фернандес де Киршнер, занимавшей высший государственный пост с 2007 по 2015 годы.

Источники таже подтверждают публикацию издания «Кларин» о том, что Маурисио Клавер-Кароне, курирующий отношения с Латинской Америкой в аппарате Совета национальной безопасности при Белом доме, отказался пойти на инаугурацию президента Аргентины Альберто Фернандеса 10 декабря 2019 года, так как на нее был приглашен министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес. По данным издания, недовольство чиновника также вызвало присутствие на инаугурации экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа. Из-за решения покинуть Аргентину раньше срока Клавер-Кароне отменил запланированные встречи с Фернандесом и главой МИД республики Фелипе Сола.

На инаугурации нового президента Аргентины Соединенные Штаты представлял министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар. Однако после окончания церемонии он также покинул Аргентину.

Напомним, в конце ноября 2019 года избранный президент Аргентины Альберто Фернандес отказался просить Международный валютный фонд о переводе Буэнос-Айресу очередного транша в размере 11 млрд долларов, сравнив кредиты МВФ с пьянством. В августе Фернандес обвинил МВФ в ухудшении экономической ситуации в Аргентине.

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