Прошедший год ознаменовался отменой национального роуминга

2019 год стал первым годом без национального и внутрисетевого роуминга, который был законодательно отменен в России с 1 июня. Такие меры позволили россиянам не оплачивать входящие звонки в поездках по стране.

В России много лет существовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно – по Крыму. Внутрисетевой роуминг действовал внутри определенной сети на территории всей страны и отличался по регионам. Национальный роуминг работал, когда сеть определенного оператора отсутствовала в каком-либо регионе.

28 декабря 2018 года президент Владимир Путин подписал федеральный закон о ликвидации национального роуминга в России. Согласно закону, на территории страны оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, находится ли он в пределах территории его субъекта России или за пределами указанной территории. Закон вступил в силу с 1 июня 2019 года.

Кроме того, 27 мая премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга. Постановление дополнило правила оказания услуг телефонной связи положением о том, что на территории России оператор сотовой связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, на территории какого региона находится абонент и к какому региону относится его номер. Эти нововведения касались и Крыма. В результате входящие звонки стали бесплатны на территории всей страны. Постановление также вступило в силу с 1 июня.

По итогам принятия законопроекта в Госдуме председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал закон об отмене общероссийского роуминга самым долгожданным. «Его ждали наши граждане. Он касается фактически каждого жителя нашей страны», – констатировал спикер. Он также напомнил, что этот документ был поддержан всеми фракциями Госдумы, передает ТАСС.

При этом технически крупные операторы связи в России отменили роуминг по предписанию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России еще до вступления закона в силу, передает РИА «Новости».

Так, в декабре 2017 года – начале 2018 года «большая четверка» операторов (МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2) значительно снизили цены на стоимость услуг для абонентов в национальном роуминге, в том числе при поездках в Крым. По данным ФАС, снижение стоимости в зависимости от услуг в среднем по операторам составило от двух до 10 раз при нахождении абонента в сети другого оператора связи.

Затем в августе-сентябре 2018 года операторы отменили внутрисетевой роуминг. Входящие звонки были обнулены, цены на смс, мобильный интернет и исходящие голосовые соединения в поездках были установлены на том же уровне, что и в домашнем регионе, то есть снижены от 2,5 до 10 раз.

Примечательно, что на фоне отмены национального роуминга в России Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в ноябре поручил коллегии комиссии до 1 марта 2020 года подготовить предложения по формированию условий для внедрения справедливых тарифов на международный роуминг на территориях стран союза.