В Москве госпитализирован глава Алтая

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин госпитализирован в одну из столичных клиник во время рабочей поездки в Москву, сообщил его пресс-секретарь Михаил Максимов.

Он подтвердил госпитализацию, но опроверг слухи о том, что Хорохордин находится в реанимации из-за проблем с алкоголем. Максимов подчеркнул, что речь идет о проблемах с желудком, передает «Интерфакс».

Врио главы региона назначен первый зампред правительства Алтая Виталий Махалов, который заменит Хоррохордина на время болезни.

Хорохордин был избран главой Алтая в сентябре 2019 года.