Хорохордин вступил в должность главы Алтая

Олег Хорохордин, победивший на выборах главы Республики Алтай, вступил в должность и принес присягу в здании Национального драматического театра им. Кучияк.

«Клянусь строго соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, Конституцию Республики Алтай и законы Республики Алтай, уважать интересы республики и верно служить ее народу», – сказал Хорохордин, передает ТАСС.

Он произнес слова присяги на двух государственных языках региона – алтайском и русском.

На инаугурации присутствовали депутаты Госсобрания Эл Курултай, главы муниципальных образований, муниципальных районов, представители государственных органов и институтов гражданского общества.

Нового главу региона поздравили председатель Эл курултая Владимир Тюлентин и полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло.

«После подведения итогов выборов первое, что я сделал, – дал поручение разработать дорожную карту по реализации программы «Сильный Алтай», установить конкретные сроки реализации мероприятий, контрольные точки, назначить ответственных исполнителей. В соответствии с дорожной картой будут скорректированы государственные республиканские программы, и все мероприятия найдут отражение в законе о бюджете Республики Алтай», – сказал Хорохордин.

На выборах главы Республики Алтай 8 сентября врио руководителя региона Хорохордин одержал победу с 58,82% голосов избирателей. 47-летний Хорохордин был назначен врио главы республики 20 марта 2019 года после отставки Александра Бердникова.

Хорохордин – участник второго потока программы развития кадрового управленческого резерва. До назначения врио главы региона он был председателем совета НП «ГЛОНАСС», замруководителя секретариата вице-премьера.