Хорохордин победил на выборах главы Горного Алтая

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин после обработки 100% протоколов побеждает на выборах руководителя региона, следует из данных онлайн-табло ГАС «Выборы».

По данным ГАС «Выборы», на выборах главы Республики Алтай Хорохордина поддержали 58,82% голосовавших избирателей, передает ТАСС.

Кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин набирает 31,64%, кандидат от ЛДПР Дмитрий Софронов – 6,54%. В голосовании приняли участие, по данным ГАС «Выборы», 49,87% избирателей.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% плюс один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

Хорохордин был назначен врио главы Республики Алтай 20 марта 2019 года после отставки Александра Бердникова.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.