Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету, сообщил главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова Валерий Слугин.

«Есть две ракеты, они борются со всем спектром целей. Одна стандартная, другая разработана недавно, она гиперзвуковая – ее скорость 5 Махов и более», – сообщил Слугин, передает ТАСС.

По его словам, новая ракета быстрее подлетает к цели, что повышает скорострельность комплекса, так как быстрее освобождается канал стрельбы. «Кроме того, в боевую часть ракеты не надо класть много взрывчатки для разлета осколков – выше скорость соударения, выше эффективность осколков», – добавил конструктор.

Слугин отметил, что ракеты «Панциря» не оснащаются головками самонаведения – на дальностях, на которых работает комплекс, все задачи можно решить за счет системы телеуправления ракетой с боевой машины.

Кроме того, Слугин рассказал, что мини-ракета для «Панциря» может быть создана через три-четыре года. В настоящее время по этой теме ведутся научно-исследовательские работы. Конструктор уточнил, что с помощью мини-ракеты будут решены две задачи: увеличение боекомплекта одного комплекса при стрельбе по малоразмерным целям и снижение стоимости их уничтожения.

Комплекс «Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Вооружение «Панциря» состоит из 12 зенитных управляемых ракет (по шесть ракет в двух транспортно-пусковых контейнерах). Также «Панцирь» вооружен двумя скорострельными пушками калибра 30 мм.