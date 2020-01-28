Россия предупредила Нидерланды о последствиях отказа депутатов приезжать в Москву

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28 января, вторник | Последнее обновление — 22:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Опубликована предложенная Трампом карта новых границ Израиля и Палестины
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Украина рано радуется виртуальным поставкам газа из Польши
Главу Чувашии подвело чувство юмора
Россия отдала за границу новый способ борьбы с авианосцами США
В переговоры о Южных Курилах вброшен «российский шпион»
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
О чем забыли сказать на форуме Холокоста в Польше
Эдуард Долинский, Директор Украинского еврейского комитета
Были подготовлены идеологическая и практическая база, а также сотни и тысячи членов вспомогательных групп ОУН, которые войдя вместе с немцами в Украину приняли активное участие в погромах и массовых убийствах евреев. Подробности...
Нас судят те, кто был вместе с Гитлером
Вячеслав Никонов, депутат Госдумы РФ, исполнительный директор Фонда «Русский мир»
Весь Европейский союз – это в прошлом гитлеровская коалиция или те, кто склонился перед ней. Там не было ни одной страны, противостоявшей Гитлеру. Вот кто нас сейчас судит. Подробности...
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Зеленский врет не только нагло, но и подло
Владислав Шурыгин, военный эксперт
Освенцим освободила Советская армия. А национальная «украинская» армия, та самая, за которую теперь так топит Зеленский, в это время уже пряталась по лесам или отступала с гитлеровцами на запад, неся на петлицах эсэсовские знаки и знаки охраны лагерей смерти. Подробности...
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Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг
На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоцииПодробности...
Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда
Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государствеПодробности...
Новые лица в правительстве Мишустина
Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блокПодробности...
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