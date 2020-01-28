Парламент Нидерландов отменил визит делегации в Россию

Посольство Нидерландов сообщило, что визит делегации парламента страны в Россию отменен.

Такое решение было принято постоянным подкомитетом по международным делам, его приняли из-за того, что депутат Шурдсме не получил визу, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что Нидерланды отменили визит после того, как Шурдсма попал в список лиц, которым запрещен въезд на территорию России.