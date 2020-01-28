Блок №4 Белоярской АЭС начал работу на «топливе будущего»

Реактор на быстрых нейтронах БН-800 энергоблока №4 Белоярской АЭС в Свердловской области начал работу на первой серийной партии промышленного смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, сообщила пресс-служба Росэнергоатома (входит в Росатом).

«Первая серийная партия МОКС-топлива загружена в реактор БН-800 энергоблока №4 Белоярской АЭС. По итогам первого в своей истории капитального ремонта блок успешно возобновил работу», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Случившееся назвали историческим событием в российской атомной энергетике.

Белоярская АЭС введена в работу в апреле 1964 года. Это первая АЭС в большой атомной энергетике страны, и единственная с реакторами разных типов на одной площадке. Первые энергоблоки Белоярской АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находится единственный в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах промышленного уровня мощности БН-600.

Реактор БН-800 (от «быстрый натриевый», электрической мощностью 880 мегаватт) - опытно-промышленный реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем, натрием. Ядерное топливо в него начали загружать в феврале 2014 года. Реактор должен стать прототипом коммерческих, более мощных энергоблоков с реакторами БН-1200.

Напомним, в декабре 2015 года четвертый блок Белоярской АЭС с прототипом «реактора будущего» дал первый ток.