Слесарь ограбил, изнасиловал и убил пенсионерку в Москве

Московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в грабеже, изнасиловании и убийстве пожилой женщины, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По информации ведомства, в дежурную часть полиции поступила информация, что 76-летняя жительница дома на улице Архитектора Власова залила водой соседей и звала на помощь. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в квартире тело пенсионерки. По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, мужчина решил обокрасть пенсионерку. Он проник в квартиру и напал на женщину, забрал 30 тыс. рублей, после чего продолжил избиение.

«Руками нанес удары по различным частям тела, против ее воли совершил с ней насильственный половой акт, далее с целью сокрытия преступления руками задушил. После чего скрылся, выпрыгнув из окна кухни, расположенной на третьем этаже указанного жилого дома», – сообщили в ведомств

Напомним, в декабре транспортные полицейские уличили слесаря в порче двигателей с целью незаконного получения повышенной зарплаты на ремонтном предприятии железнодорожной отрасли в Новосибирске.е.е.