Истребитель Су-30 потерпел крушение в Алжире

По предварительной информации, в результате крушения истребителя Су-30 в Алжире погибли оба летчика, сообщили СМИ.

Самолет разбился в провинции Умм-эль-Буаги, передает ТАСС со ссылкой на «Ан-Нахар».

По данным на 2019 год, у ВВС Алжира было 58 истребителей Су-30.

Контракты на Су-30МКИ(А) Россия и Алжир заключают с 2006 года. Так, осенью Алжир купил у России 30 истребителей, включая Су-30МКИ(А).

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД