Названа вероятная причина крушения вертолета Кобе Брайанта

Причиной крушения вертолета с баскетболистом Кобе Брайантом на борту мог стать густой туман, сообщили СМИ.

«Погодная ситуация не соответствовала минимальным стандартам для полетов. Туман был такой, что наши вертолеты не летали», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Los Angeles Times слова представителя департамента полиции Лос-Анджелеса Джоша Рубенштейна.

Сообщается, что вертолет Брайанта летел очень низко со скоростью около 160 миль в час (256 км/ч), а на борту было около 800 фунтов топлива, что и вызвало пожар после крушения.

Напомним, в воскресенье двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Коби Брайант погиб в при крушении вертолета в США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД