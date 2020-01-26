В Грузии призвали радоваться «политически безопасному» числу российских туристов

Грузинские СМИ увидели «плюсы» запрета на авиасообщение между Россией и их республикой. По их мнению, следует радоваться, что в Грузию приезжает «политически безопасное» число российских туристов.

Журналист Тенгиз Аблотия в статье, опубликованной изданием «Грузия online», пишет, что нужно благодарить Россию за введение запрета на авиасообщение именно летом 2019 года, а не, например, в 2021 году, ведь к этому времени, считает он, на российских туристов приходилось бы 50% от общего туристического потока в республику.

«По крайней мере мы теперь точно знаем политически безопасное количество российских туристов, то количество, на которое Грузия может рассчитывать в любой ситуации – это около одного миллиона человек, не больше», – передает «ИноСМИ» содержание публикации.

Аблотия также считает позитивным то, что теперь в Грузию «окольными рейсами и на автомобилях» приезжают те россияне, которые хотели посетить республику целенаправленно, а не выбрали ее потому, что «турпакет на 20 долларов дешевле». При этом автор статьи признает, что вся мировая туристическая индустрия рассчитана именно на такого «случайного» туриста.

Он также раскритиковал грузинские власти за то, что они «готовы мать родную продать, лишь бы восстановить полеты с Россией». «Не иначе как колониальный синдром», – пишет издание.

«Если сейчас снова начнут летать самолеты – количество российских туристов снова начнет опасно расти, и уже к 2021-2022 годам вырастет до критического уровня», – выразил опасения грузинский журналист.

«Сегодня в Грузии ровно столько российских туристов, сколько нужно – ни больше ни меньше», – заключил он.

Ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава призвала Россию возобновить прерванное летом прямое авиасообщение, заверив, что проблем с безопасностью в Грузии у россиян нет.

Как сообщал спецпредставитель премьера Грузии по России Зураб Абашидзе, рассмотреть вопрос восстановления прямого авиасообщения между двумя странами планируется в начале марта.

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