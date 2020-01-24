В российском селе с самым веселым названием установили символический знак

В селе Мутный Материк в Республике Коми установили символический знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

«Представители Туту.ру и журналисты российских СМИ приехали в Мутный Материк, чтобы установить символический знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019» на въезде в этот населенный пункт», – приводит РИА «Новости» слова генерального директора «Туту Агентства» Александра Гладилина.

Конкурс на самое веселое название населенного пункта проводился на странице Туту.ру в соцсети «ВКонтакте» . Предлагалось выбрать самый забавный вариант названия из 100 наименований из 83 регионов России. За 2,5 месяца за кандидатов проголосовали более 307 тыс. раз.

Гладилин отметил, что такие конкурсы настраивают россиян на то, чтобы интересоваться даже самыми отдаленными уголками страны.

На втором месте в рейтинге после Мутного Материка оказалось село Хохотуй в Забайкальском крае, на третьем – населенный пункт Морозилка в Архангельской области.