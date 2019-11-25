Составлен рейтинг самых веселых названий сел России

Село Мутный Материк в Республике Коми заняло первую позицию в рейтинге самых веселых названий, который составил сервис Туту.ру.

За Мутный Материк проголосовали более 28,4 тыс. человек, отмечается в соцсетях сервиса Туту.ру.

На втором месте оказалось село Хохотуй в Забайкальском крае (более 11 тыс. голосов), далее следует населенный пункт Морозилка в Архангельской области.

Также в первую десятку попали Бухалово – из Ярославской, Мухоудеровка – из Белгородской, Мошонки – из Калужской, Лох – из Саратовской, Палево – из Сахалинской областей, Сахарная Головка – Севастополь, Свиногорье – Татарстан.

Организаторы опроса сообщили, что скоро администрации населенного пункта вручат кубок, а в самом Мутном Материке установят знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием – 2019».

Ранее сообщалось, что на Украине предложили переименовать село в Нью-Йорк.