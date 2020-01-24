Россиянам разъяснили схему возврата денег при отказе от туров в Китай

Россияне, отказавшиеся от туров в Китай в связи со вспышкой коронавируса, могут претендовать на полный возврат средств, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Сегодня, например, вышли рекомендации Роспотребнадзора воздержаться от поездок в Китай. Соответственно, аннуляции в Китай уже могут быть с полным возвратом стоимости тура», – рассказала представитель РСТ ТАСС.

Ранее возврат средств был возможен только после вычета фактически понесенных туроператором расходов (ФПР). Основанием для полного возврата средств может стать заявление МИДа, Ростуризма или Роспотребнадзора с рекомендацией не посещать страну. уточнили в РСТ. Ранее Роспотребнадзор озвучил соответствующую рекомендацию.

Пока отказы от туров носят единичный характер, так как туристы в основном посещают остров Хайнань, удаленный от очага вспышки заболевания. На Хайнане пока не было зарегистрировано случаев заражения новым типом коронавируса.

«По Китаю отказы единичные, потому что у нас в Ухань нет вообще никакого турпотока, основной поток идет на Хайнань, а там ни одного случая не зафиксировано. Люди напуганы. Звонят в турфирмы, звонков довольно много, несопоставимо больше, чем отказов (от туров), отказы – единичные», – добавила Тюрина.

Между тем, Китай привлек военных врачей к борьбе со вспышкой нового типа коронавируса, медики будут помогать своим гражданским коллегам, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на государственное телевидение Китая.

Соответствующее распоряжение поступило от центрального военного командования КНР. Отмечается, что 40 сотрудников городского военного госпиталя уже приступили к работе в реанимационном отделении местной пульмонологической больницы.

По последним данным, число заразившихся в Китае возросло до 877 человек, скончались 26 человек.

Роспотребнадзор призвал россиян не ездить в Китай.

Ранее о временной приостановке транспортного сообщения объявили девять городов китайской провинции Хубэй вслед за городом Ухань, где началась вспышка нового типа коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения призвала все страны приготовиться к сдерживанию коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что известно о новом китайском вирусе и как от него защититься.