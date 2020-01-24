Прекращено уголовное преследование обвиняемых по делу о крушении Boeing в Казани

Лаишевский районный суд Татарстана прекратил за истечением срока давности уголовное преследование в отношении фигурантов дела о крушении Boeing 737 в Казани в 2013 году.

Судья заявил, что «уголовное дело и уголовное преследование в отношении Портнова Валерия Павловича, (...) Фомина Виктора Евгеньевича, (...) Умарова Шавката Абдулхаевича (...) прекратить в связи с истечением сроков давности», передает ТАСС.

Портнов и Фомин обвинялись «в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ», Умаров обвинялся «в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ».

Напомним, в декабре 2019 года заместитель генерального прокурора России утвердил обвинительное заключение по делу в отношении бывшего заместителя генерального директора авиакомпании «Татарстан» Валерия Портнова, заместителя директора летной службы (шеф-пилот) Виктора Фомина и бывшего руководителя Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавката Умарова.

Сообщалось об отсутствии базовых навыков у пилота разбившегося Boeing 737 и наличии у него поддельных документов.

Вечером 17 ноября 2013 года в казанском аэропорту разбился при заходе на посадку самолет, следовавший рейсом из московского аэропорта «Домодедово». В результате катастрофы погибли 44 пассажира и шесть членов экипажа.

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