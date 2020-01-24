Власти Москвы объяснили досрочный переход на раздельный сбор мусора

Общегородскую программу по раздельному сбору мусора в Москве запустили досрочно по причине заинтересованности жителей, сообщил в эфире «Авторадио» руководитель столичного департамента ЖКХ Александр Соловьев.

По его словам, с момента закрытия полигона в подмосковном Кучино в 2017 году темы мусора и экологии вышли для москвичей на первый план.

«Наверное, в мусоре у нас в стране теперь разбираются так же хорошо, как в футболе. Прежде всего, такое решение (о досрочном запуске программы) было обосновано интересом и в том числе готовностью населения. Мы уже видим, что люди действительно готовы сортировать отходы, а не только говорить об этом», – приводит его слова РИА «Новости Недвижимость».

Соловьев также сообщил, что столичные власти не планируют применять меры «негативного стимулирования» к жителям, не участвующим в общегородской программе по раздельному сбору мусора.

По его словам, основная задача в рамках программы – широкое экологическое просвещение горожан и разъяснение основных принципов и правил раздельного сбора отходов.

«Вообще мер негативного стимулирования правительство Москвы вводить не будет. Наша основная задача – заниматься экопросвещением, и мы уже ведем серьезную работу в этом направлении, будем усиливать ее. Это важно, потому что еще одна задача программы – минимизировать накопление отходов и максимально увеличить вторичный оборот», – пояснил Соловьев.

Руководитель департамента ЖКХ Москвы отметил, что в городе работает горячая линия по вопросам обращения с отходами, куда может обратиться каждый.

«Я прошу всех, кто видит проблемы, если где-то выкатили и не закатили обратно контейнеры, синий и серый перепутали местами на закрытой площадке, обращаться с такими случаями, чтобы мы максимально быстро реагировали и решали проблему», – подчеркнул Соловьев.

Работа с населением по вопросам сортировки и утилизации отходов также ведется на базе московских управ и префектур, добавил он.

Программа раздельного сбора мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Руководитель департамента ЖКХ напомнил, что к запуску программы в городе обустроили более 22 тыс. контейнерных площадок, где установили свыше 60 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов. Синие контейнеры предназначены для вторичного сырья, серые – для смешанных отходов.

Ранее власти Москвы сообщили, что не собираются заваривать мусоропроводы для стимуляции общегородской программы по раздельному сбору мусора.

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