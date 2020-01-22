В Москве обещали не заваривать мусоропроводы

В Москве не собираются заваривать мусоропроводы для стимуляции общегородской программы по раздельному сбору мусора, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков подчеркнул, что «город не планирует заваривать мусоропроводы, как и не планирует вводить и других мер «негативного» стимулирования», передает «Российская газета».

В данный момент синие баки для вторсырья, установленные на контейнерных площадках во дворах жилого сектора Москвы, заполняются лишь частично. Заместитель мэра пояснил, что это происходит потому, что не все жители многоэтажного жилого дома имеют возможность выйти на улицу и отдельно вынести на площадку отсортированный мусор.

Однако «программа, безусловно, востребована», и «об этом можно судить хотя бы по возросшему потоку обращений и вопросов в центр информационной поддержки по вопросам раздельного сбора отходов».

Бирюков подчеркнул также, что общегородскую программу по раздельному сбору мусора в Москве запустили досрочно в интересах жителей: осенью 2019 года в рамках голосования на сайте «Активный гражданин» переход на раздельный сбор отходов поддержало большинство респондентов.

«При этом четверть отметили, что уже сортируют отходы в домашних условиях», – отметил он.

Кроме того, в столице с 2014 года проводятся экологические акции «Разделяй и властвуй» и «Искусство ради экологии», которые организует департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы. Например, в рамках одной из таких акций в 2019 году более 6 тыс. участников собрали свыше 20 тонн раздельно собранных отходов.

Первый этап перехода к раздельному сбору мусора начался в Москве 1 января 2020 года. Жилые дворы и объекты социальной сферы начали оснащать специальными контейнерами: с синей индикацией для пластика, алюминиевых банок, картона, бумаги, а также бак серого цвета, куда можно будет выбрасывать смешанные отходы.

Твердые коммунальные отходы вывозят разными мусоровозами. Машина для определенного вида отходов будет иметь соответствующий цвет и специальную пиктограмму.

Система раздельного сбора мусора нацелена на увеличение доли вторичной переработки и сокращение объемов захоронения отходов. Этот переход начали осуществлять досрочно, так как ранее Москва наряду с Санкт-Петербургом и Севастополем законодательно получили право перейти на раздельный сбор до 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию потребовал сформировать полноценную систему экологического мониторинга и ввести в стране раздельный сбор мусора.