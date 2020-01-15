Путин поручил сформировать полноценную систему экологического мониторинга

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию потребовал сформировать полноценную систему экологического мониторинга и ввести в стране раздельный сбор мусора.

«Нам предстоит отработать и внедрить систему мониторинга качества воздуха, в дальнейшем распространить такой контроль на всю страну, причем не только за состоянием воздуха, но и воды, и почвы, то есть сформировать полноценную систему экологического мониторинга», – заявил президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Кроме того, указал он, до конца 2020 года не менее 80 из 300 крупнейших предприятий должны перейти на так называемые наилучшие доступные технологии, получить комплексные экологические разрешения, что означает последовательное сокращение вредных выбросов.

Путин также предложил с 2021 года расширить экологическую ответственность производителей и импортеров в России.

«К настоящему времени выдано 16 таких разрешений, но в целом работа идет по плану. Ни в коем случае нельзя допускать здесь сбоев. Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года начать применение механизма так называемой расширенной ответственности производителей, когда производители и импортеры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации. Если сказать просто: загрязнитель платит», – добавил президент.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД