Винник экстрадирован во Францию

Греция экстрадировала гражданина России Александра Винника во Францию, сообщила его адвокат Зои Константопулу.

Константопулу со ссылкой на «французскую коллегу» рассказала, что Винник сейчас находится в больнице Hotel Dieu в Париже, передает ТАСС.

Константопулу обвинила власти Греции в том, что они скрывают информацию о Виннике и «представляются незнающими», передает РИА «Новости».

Адвокату во Франции пока «не позволили увидеться» с россиянином. Его «попытаются допросить сегодня вечером, измученного, без общения и информации».

«Я уже направила требование перенести слушание на завтра, – заявила Константопулу. – Если это не полное разрушение правового государства, то что это?».

Дипломаты посольства России во Франции находятся в контакте с защитой Винника, сообщил представитель посольства.

Напомним, в четверг греческие силовики с угрозами забрали из больницы Винника, арестованного в 2017 году в Греции по запросу США.

Винник сообщал, что подвергается пыткам. Он объявил голодовку, третью за 30 месяцев в греческой тюрьме без суда и обвинений.